Philippe Clément va-t-il revenir en Belgique ?

Philippe Clément n'a pas repris de club cet été, après la fin de son aventure à l'AS Monaco. L'ancien coach du Club de Bruges et de Genk est très clair concernant son avenir à court terme.

Philippe Clément a tout gagné en Belgique avec le Racing Genk et le Club de Bruges de 2017 à 2022, avant de rejoindre l'AS Monaco où il connaîtra des résultats plus mitigés. Après une saison et demie, Clément sera licencié en juin dernier, à un an de la fin de son contrat sur le Rocher.

Depuis, le nom de Philippe Clément a été cité dans plusieurs clubs belges, mais surtout en Arabie Saoudite où il a été très proche de s'engager. Mais l'ancien Diable Rouge a finalement décidé de prendre du temps en famille.

"Ca me manque de participer à un début de championnat. Mais c'est seulement maintenant que nous avons le temps de faire des choses en famille. Je n'ai rien vu de la région en un an et demi à Monaco", explique Clément sur Sporza.

L'ex-coach de Monaco a refusé plusieurs offres cet été. "Aucune offre n'était intéressante. J'ai aussi été malchanceux en termes de timing, car la plupart des clubs avaient déjà leur coach en juin", souligne Philippe Clément. Qui exclut clairement un retour en Belgique dans l'immédiat.

"J'ai été actif dans mon pays pendant 30 ans (en comptant sa carrière de joueur, nda). Cela fait un petit temps que j'avais envie d'autre chose", assure-t-il. "Mon prochain poste sera encore à l'étranger".