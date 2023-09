Benito Raman, vers une fin à la Adrien Trebel ?

Benito Raman s'est assis dans les tribunes du Lotto Park ces dernières semaines et a été écarté du noyau de Brian Riemer. L'attaquant a peut-être déjà joué son dernier match avec Anderlecht et va connaître la même fin de parcours qu'Adrien Trebel.

Il a cherché à partir, mais n'y est pas parvenu. Benito Raman est bien englué dans sa voie de garage à Anderlecht et n'est pas près d'en sortir. Ces dernières semaines, l'attaquant a regardé les derniers matchs des siens depuis les tribunes et ce n'est pas sa récente maladie qui l'écarte de l'entraînement qui va arranger les choses.

A cause de son contrat très couteux dont il ne veut pas se défaire, Raman ne trouve pas de porte de sortie. Une situation qu'a bien connu un certain Adrien Trebel avant lui.

Sous contrat jusqu'à fin de saison, Benito Raman ne sera pas prolongé et quittera le club libre. Il existe bien une option pour le prolonger d'une saison supplémentaire, mais cela impliquerait une réévaluation salariale et tout ce qui s'ensuit. On peut déjà l'écrire : Anderlecht ne lèvera pas cette option.

Sauf si un club jette son dévolu sur le joueur au mois de janvier, Benito Raman quittera donc Anderlecht libre en fin de saison. Comme Adrien Trebel, avant lui.