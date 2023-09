"Ma célébration ? Un petit esprit de revanche"

Loic Lapoussin a brisé les espoirs du RWDM ce jeudi soir en envoyant une frappe en pleine lucarne alors qu'on jouait les derniers instants de la rencontre. Le numéro 10 de l'Union est alors célébrer devant les fans molenbeekois.

En après-match, Lapoussin s'est expliqué sur sa célébration. "Il y avait juste un petit esprit revanchard parce qu’ils m’avaient chambré. Cela aurait pu être n’importe quel adversaire que cela n’aurait rien changé. C’était juste ma manière de leur répondre, dans un esprit bon enfant."

Le Malgache ne boudait pas son plaisir. "Je suis surtout heureux parce que j’attendais ce premier but depuis longtemps. Le fait qu’il tombe au bon moment, dans ce derby, et qu’il nous offre une victoire que je pense amplement méritée renforce évidemment le plaisir qu’il me procure."

Lapoussin le sait : cela aurait été bien plus facile pour l'Union s'ils n'avaient pas concédé deux buts avant la mi-temps de manière presque incompréhensible. "Je regrette qu’on ait connu une période de flottement incompréhensible avant le repos. On a peut-être manqué d’expérience sur ce moment, celle qui aurait dû nous permettre de mieux gérer les événements après leur premier but."