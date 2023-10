đŸŽ„ Nouveau chef d'oeuvre du prodige de Genk Konstantinos Karetsas

On n'arrĂȘte plus Konstantinos Karetsas. À 15 ans seulement, le prodige du Racing Genk a encore inscrit un but de classe mondiale en Challenger Pro League.

Le Jong Genk est allé mettre une gifle à Dender en déplacement ce dimanche (1-3), et comme presque chaque semaine désormais, Konstantinos Karetsas, 15 ans à peine, a ébloui tout le monde. Dès la 9e minute, le jeune prodige des U23 genkois a inscrit une frappe magnifique pour ouvrir le score, son troisième but de la saison. Un but qui ne va pas calmer les esprits concernant son futur choix de sélection alors que la Grèce semblerait vouloir frapper fort... LE CRACK, LA PÉPITE, LE TRÈS GÉNÉRATIONNEL, KONSTANTINOS KARETSAS (2007 et U17🇧đŸ‡Ș) !!!



VOILÀ MON GRAND !!!



