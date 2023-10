Felice Mazzu de retour au Parc Duden : "Voilà ce qui fait que l'Union se maintient au plus haut niveau"

Felice Mazzu s'apprête à vivre un match particulier avec Charleroi à l'Union Saint-Gilloise. Mais il ne fera pas de cadeau à ses anciennes couleurs.

De 2020 à 2022, Felice Mazzu a contribué à la renaissance de l'Union Saint-Gilloise en ramenant le club en D1A et en accrochant la deuxième place dès le retour en première division. Mais aujourd'hui, c'est en tant qu'entraîneur de Charleroi qu'il se rend au Stade Joseph Marien, après un premier retour soldé par une défaite avec Anderlecht la saison passée.

Entretemps, l'Union ne s'est pas arrêtée de grandir : "Il y a pas mal de nouveaux joueurs, mais l'ossature est toujours là. Pourquoi gagnent-ils et se maintiennent-ils à ce niveau ? Tout simplement parce que les dirigeants travaillent bien et avec beaucoup d'argent, il ne faut pas l'oublier. Ils sont aidés par des investisseurs étrangers qui ont les moyens. Ils ont réussi à vendre un ou deux joueurs, donc ils ont des ressources financières. Dans ce cas, il est plus facile d'attirer des joueurs de qualité" a commenté Mazzu à la RTBF.

Le noyau est également plus profond que lors de sa période unioniste : "Je ne pense pas qu'ils soient désavantagés par le fait qu'ils jouent un nombre important de matches, parce qu'ils ont un noyau assez constant et qu'ils peuvent se permettre de faire des rotations sans problème". Que ce soit face à un onze remanié ou non, Felice Mazzu entend bien véritablement lancer la saison de Charleroi après la première victoire face à Courtrai le weekend dernier.