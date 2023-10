Pourquoi Bruges, Anderlecht et le Standard ne sont-ils pas allés le chercher ?

L'attaquant de STVV est le meilleur buteur de cette Jupiler Pro League. Et personne ne semblait s'intéresser à lui.

Après neuf journées, le meilleur buteur de cette Jupiler Pro League ne vient pas du Club de Bruges, ni du Royal Antwerp ou de La Gantoise.

L'homme le pus prolifique de ce championnat vient d'un club moins huppé mais il aurait pourtant fait tant de bien à des équipes comme Bruges, Anderlecht ou le Standard, qui manquent toutes trois d'allant offensif.

Ce joueur, c'est Aboubakary Koita, l'attaquant de Saint-Trond. Meilleur buteur avec sept buts, l'attaquant belge (25 ans) marque comme il respire et se sent comme un poisson dans l'eau pour sa troisième saison - et déjà la plus prolifique - au Stayen.

Là où Koita avait marqué trois buts en championnat lors de la saison 2021-2022, la grosse saison qu'il est en train de réaliser pourrait écarter Saint-Trond de la zone rouge... avant de lui offrir le transfert qu'il attend, vers l'un des cinq grands championnats européens.