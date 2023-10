🎥 "Tu vas peut-être ressentir mon tacle" : quand les deux frères Mac Allister se chambrent avant Liverpool - Union

Ce jeudi, l'Union Saint-Gilloise disputera sa deuxième rencontre de poules d'Europa League à Anfield Road, sur la pelouse de Liverpool.

Une rencontre spéciale pour les Unionistes et des retrouvailles entre deux frères, Kevin et Alexis Mac Allister, qui seront adversaires ce jeudi. Avant la rencontre, les deux frangins se sont chambrés lors d'un appel, publié sur le compte officiel de l'Union et de Liverpool.

“Hopefully you don’t enjoy it, I want you to suffer.” ūü§£@alemacallister enjoyed a catch up with his brother @KMacallister30 ahead of our @EuropaLeague meeting on Thursday ūüėĄ pic.twitter.com/KVaEhioYQK