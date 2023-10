Anderlecht portera un maillot unique et événementiel face au KV Malines ce samedi

Ce samedi, le RSC Anderlecht portera le maillot réalisé en l'honneur de Paul Van Himst et mis en vente cette semaine pour l'occasion des 80 ans de la légende du club. Une réédition Joma d'un maillot à l'ancienne.

Comme révélé cette semaine, le Sporting d'Anderlecht a lancé un maillot unique et événementiel pour les 80 ans de Paul Van Himst, légende du Parc Astrid et quadruple Soulier d'Or belge. Mais ce n'est pas qu'une opération symbolique et commerciale : ce maillot rétro sera porté.

Ce samedi, face au KV Malines, le RSC Anderlecht portera ainsi ce maillot à col très sobre, intégralement blanc, réédition des maillots de l'époque de Van Himst.