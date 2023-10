🎥 Ancien flop du Standard, il se distingue avec le coup franc de la soirée

Il n'y avait pas que la Ligue des Champions ce soir. La Ligue 2 a aussi accouché d'un but de classe européenne.

Ses six mois au Standard sous Philippe Montanier n'avaient pas franchement marqué les mémoires à Sclessin. Mal dans sa peau en bord de Meuse, Mathieu Cafaro avait été prêté à Saint-Etienne, avant d'être définitivement transféré cet été.

Déjà auteur de 5 buts et 4 assists la saison dernière, le Français en est déjà à 3 passes décisives et désormais un but. Il a été inscrit ce soir sur un magnifique coup franc, envoyé en pleine lucarne face à Dunkerque.

De quoi permettre à Saint-Etienne d'enregistrer sa quatrième victoire de rang en Ligue 2. Les Stéphanois remontent ainsi à la cinquième place du championnat.