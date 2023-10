🎥 Un bijou de Brecht Dejaegere permet à Charlotte de s'imposer contre Toronto

L'ancien joueur du Toulouse FC, Brecht Dejaegere, a marqué un but spectaculaire lors d'une victoire convaincante de l'équipe de Charlotte en Major League Soccer (MLS). Le match, qui opposait Charlotte à Toronto, s'est soldé par un score de 3-0 en faveur de l'équipe de Charlotte.

Le milieu de terrain belge Dejaegere a montré son talent exceptionnel en inscrivant un but remarquable en aile de pigeon. La victoire contre Toronto, actuellement dernier du classement, a offert à l'équipe de Charlotte un regain de confiance bien nécessaire.

L'ancien joueur de la Gantoise a rejoint la MLS en 2023 et semble s'imposer dans l'effectif de Charlotte avec 7 titularisations possibles sur 9.

ūü§Į En plus de marcher sur #TFCLive, Brencht Dejaegere ūüáßūüá™ (ex-@ToulouseFC) s'est permis un but spectaculaire pour une victoire 3-0 de #ForTheCrown ! pic.twitter.com/eIox7smJ1B