Le Maroc rêve désormais de la finale de la Coupe du Monde 2030 !

Alors que l'organisation de la Coupe du Monde 2030 a été divisée entre 6 pays et 3 continents, le Maroc, l'un des co-organisateurs, rêve désormais en grand. Les Lions de l'Atlas veulent accueillir la finale.

La Coupe du Monde 2030 sera événementielle. En effet, pour célébrer le centenaire de la compétition (qui s'était tenue en Uruguay), la FIFA a annoncé que l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay accueilleraient le début du tournoi et la cérémonie d'ouverture à titre de symbole... mais que le reste de la Coupe du Monde se tiendrait en Espagne, au Portugal et au Maroc.

Un cas unique, après une Coupe du Monde 2026 qui se tiendra dans 3 pays (un record, déjà). Reste à voir la division des rencontres : qui accueillera la finale ? Les médias espagnols partent du principe que le Santiago Bernabeu, à Madrid, part avec les faveurs des pronostics.

Mais le président de la fédération marocaine, Faouzi Kekjaa, joue la carte du bluff : "Nous espérons vivre une finale extraordinaire qui honore tout le continent et les jeunes générations dans un stade à Casablanca qui sera extraordinaire et merveilleux", a-t-il déclaré sur Radio Mars. Une pomme de discorde ?