Anthony Moris fait son mea culpa : "Je préfère que ce soit moi qui fasse une erreur"

L'Union SG s'est inclinée ce jeudi soir face à un Liverpool plus fort. Les Bruxellois auront cependant des regrets. Notamment Anthony Moris, qui a relâché un ballon sur le premier but des Reds.

En après-match, Moris reconnaissait son erreur. "C'est un erreur technique. D'appréciation. Plutôt que de coucher, je dois rester droit et faire un pas sur le côté. Je devais rester face au ballon."

Le Luxembourgeois a pourtant réalisé un très bon match, sortant plusieurs arrêts de haut vol et gardant son équipe dans le match après le 1-0. "C'est comme ça. C'est le football de haut niveau. S'il y en a un qui devait faire une erreur aujourd'hui, je préfère que ce soit moi plutôt que l'un de mes coéquipiers. Il restait encore un match à jouer sur le côté. L'important, c'est de rester concentré."

Moris a vu une Union courageuse, qui a fait de son mieux ce jeudi soir. "On n'a pas à rougir de notre prestation. Je pense qu'on aurait dû se lâcher un peu plus en début de match. On a réussi par moments à faire douter cette équipe de Liverpool. On s'est crée quelques occasions. C'est dommage qu'on n'arrive pas à mettre un but. Ça nous aurait beaucoup de bien. C'est en tout cas un match qui va compter pour le reste de notre saison."

"Cette équipe de Liverpool nous a respecté. Il suffit de voir le 11 qu'ils ont aligné. Ils n'étaient pas là pour rigoler. On se prend deux buts sur des reconversions. Mais si on avait un peu plus cru en nous, on aurait pu réaliser quelque chose de très grand aujourd'hui. Je suis content de notre réaction. On a grandi au fil du match."