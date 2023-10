🎥 Le grand retour d'Alexis Saelemaekers à San Siro éclipsé par le but de Joshua Zirkzee

Malgré des buts précoces, l'Inter Milan n'a pas su se défaire de Bologne. Les visiteurs ont notamment pu compter sur un but de Joshua Zirkzee.

Parti de l'AC Milan pour retrouver une place de titulaire, Alexis Saelemaekers était une nouvelle fois réserviste pour le déplacement à San Siro contre l'Inter Milan. Dans son ancien stade, Saelemaekers a assisté auxx deux buts inscrits en deux minutes par l'Inter, à commencer par ce pétard de Lautaro Martinez.

2-0 au quart d'heure, on aurait pu croire la rencontre pliée. Mais c'était sans compter sur le Bologne de Thiago Motta, qui s'affirme depuis plusieurs mois comme une équipe qui compte en Serie A. Les visiteurs ont réduit le score à la 19e minute dans un début de match assez fou, avant d'égaliser en début de seconde période.

Au marquoir, on retrouve alors le nom d'un certain Joshua Zirkzee. Acquis définitivement par le club, le Néerlandais a remis les deux équipes à égalité d'une frappe déviée après un joli crochet. Alexis Saelemaekers est ensuite monté à l'heure de jeu, le score n'évoluera plus.