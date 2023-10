Hein Vanhaezebrouck pète un plomb sur la Pro League et le VAR

L'entraîneur de La Gantoise n'avait pas sa langue dans sa poche après le duel face à Genk. Il s'en est directement pris à la Pro League.

Gift Orban pensait égaliser pour La Gantoise deux minutes après l'ouverture du score de Genk dimanche mais suite à une intervention du VAR, le but avait été annulé pour hors-jeu. Une décision qui a surpris le joueur et qui a encore bien énervé Hein Vanhaezebrouck sur la touche.

S'il a reconnu qu'un hors-jeu était possible, il a surtout remis en question les lignes tracées pour prendre la décision et le fait qu'elles étaient trop éloignées les unes des autres sur les images. "Il faut faire quelque chose pour donner plus de moyens aux arbitres vidéo. Il faut les aider. Je ne blâme personne", a-t-il commenté après la rencontre.

S'il ne "blâme personne", il a cependant ajouté : "Chez nous, tout est trop cher et les gens préfèrent dépenser leur argent dans d'autres domaines".

"Un meilleur système faciliterait le travail de tout le monde. Il apportera la paix aux supporters. Cela évitera aux entraîneurs de se plaindre. (...) Nous devons nous rendre compte qu'il faut investir. C'est le travail de la Pro League et des dirigeants des clubs", a-t-il conclu.