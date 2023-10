Officiel : Zinho Vanheusden fait son grand retour chez les Diables Rouges !

Il a été annoncé ce mardi après-midi qu'Ameen Al-Dakhil n'était "pas disponible" pour la rencontre de ce vendredi en Autriche. Le défenseur de Burnley a quitté le camp d'entraînement ce matin.

En remplacement, Domenico Tedesco a alors appelé Zinho Vanheusden. Le joueur de 24 ans va ainsi retrouver les Diables, 3 ans après sa première et seule apparition en équipe nationale, et deux ans après sa dernière sélection.

Une belle récompense pour Vanheusden, de retour en grande forme cette saison avec le Standard.

UPDATE: Ameen Al-Dakhil is not fit for the Austria game and left the squad this afternoon. Zinho Vanheusden joins the team. Welcome back, Zinho. 💪 pic.twitter.com/3cz33tU51C