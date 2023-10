🎥 Les lourdes accusations du Legia Varsovie envers l'AZ et la commune d'Alkmaar

Le Legia Varsovie a exprimé à nouveau son indignation face aux incidents survenus lors du match de la Conference League contre l'AZ Alkmaar.

Le club polonais a publié un reportage vidéo d'une demi-heure dans lequel la municipalité d'Alkmaar et la police néerlandaise sont accusées de xénophobie, d'agression et de discrimination.

Les choses ont totalement dégénéré la semaine dernière autour du stade AFAS. Les hooligans du Legia Varsovie ont attaqué les portes d'entrée de la section visiteurs juste avant le début du match. Cela a permis à des supporters polonais sans billet d'entrer dans le stade. Ils ont également pris du gaz poivre et des matraques aux forces de l'ordre. Un policier a perdu connaissance à cause de la violence, deux autres ont été légèrement blessés.

La situation a de nouveau dégénéré après le match lorsque les joueurs et les membres du staff du Legia n'ont pas été autorisés à quitter le stade. Ils auraient apparemment tenté d'atteindre le bus des joueurs, au cours de laquelle deux joueurs auraient agressé un agent de sécurité de l'AZ. Ces joueurs ont été arrêtés mais ont depuis été libérés. En Pologne, l'interprétation des événements est toutefois très différente, comme en témoigne une vidéo en coulisses.

Le Legia rend compte de l'ensemble du voyage aux Pays-Bas. Les membres du club affirment avoir été arrêtés et interrogés bien avant le match, simplement parce qu'ils parlaient polonais. Après environ dix-neuf minutes de vidéo, les incidents autour du stade sont abordés. Plusieurs personnes prétendent que le Legia est victime d'agression et de discrimination. Elles condamnent le comportement de la police et de la municipalité d'Alkmaar.

Il est remarquable que le Legia ne mentionne à aucun moment les actes de violence de ses propres supporters.