La renaissance de Charles De Ketelaere peut se poursuivre chez les Diables Rouges

Charles De Ketelaere avait commencé l'été au fond du trou, après une saison difficile et un Euro U21 complètement manqué. Il entame l'automne avec un statut de Joueur du mois à l'Atalanta, et pourrait bien continuer sur sa lancée avec les Diables Rouges.

Charles De Ketelaere, élu Joueur du mois de septembre au sein de son club en Serie A : si vous aviez parié là-dessus en juillet, félicitations, vous êtes officiellement plus optimiste que nous. La résurgence de l'ancien petit prince du Jan Breydel est saisissante, et fulgurante.

Après une saison à 40 matchs sans but ni coup d'éclat et une confiance démolie, CDK avait enchaîné sur un Euro U21 absolument catastrophique. La décision de Jacky Mathijssen de faire de Charles le leader technique des Espoirs, un rôle en complet décalage avec sa personnalité comme sa forme du moment, était la mauvaise.

Une adaptation très rapide à l'Atalanta

Et alors que l'été s'étirait sans transfert pour De Ketelaere, on commençait à se dire qu'un tel retard dans la préparation serait problématique. Ce n'est que le 16 août, enfin, qu'il est prêté à l'Atalanta. Patience : à 22 ans seulement, Charles De Ketelaere pouvait prendre son temps avant de devenir un titulaire important à Bergame, un rôle pour lequel il semblait fait.

Mais CDK a l'air de considérer qu'il a perdu assez de temps. Deux mois après sa signature, le voilà à 2 buts et 2 assists, un rôle de maestro soit au coeur du jeu soit en soutien d'attaque, et un titre de Joueur du mois de septembre. Comme le fuoriclasse qu'on en faisait à son arrivée à Milan.

Reste désormais à voir si Charles De Ketelaere peut confirmer cette forme en équipe nationale. On l'oublie presque, mais il pourrait bien être l'un des leaders techniques des Diables Rouges pour les années à venir, alors que les absences de Kevin De Bruyne se répètent et qu'il faudra plus vite qu'on le voudrait en faire notre deuil définitif.

De Ketelaere pour Trossard ?

Ce vendredi, Tedesco ne pourra pas compter sur celui qu'il aligne comme milieu offensif en l'absence de KDB, à savoir Leandro Trossard. Le sélectionneur n'a pas 36 solutions s'il veut rester dans ce schéma : De Ketelaere est peut-être le seul remplaçant à sa disposition, à moins d'aligner Yannick Carrasco (annoncé titulaire) en 10 pour laisser le flanc gauche à Doku.

Trois options sont probables : un milieu renforcé, comme Domenico Tedesco s'attend à un défi physique à Vienne (Onana-Mangala-Tielemans ?) ; Yannick Carrasco recentré en 10 pour laisser Doku sur le flanc gauche (Onana-Manga-Carrasco) ; ou Carrasco sur l'aile gauche, Doku à droite... et Charles De Ketelaere. Ce n'est pas le plus probable, mais pourquoi pas ?