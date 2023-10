Mauvaise nouvelle pour le Standard ? Axel Witsel laisse une porte ouverte pour la suite de sa carrière

Axel Witsel a déjà 34 ans, et sait donc que la fin de sa carrière est plus proche que le début. Il a une petite idée du temps qu'il lui reste, et de ce qu'il aimerait faire ensuite.

Dans un long entretien accordé à AS, Axel Witsel (34 ans) est revenu sur de nombreux sujets, et a notamment évoqué sa fin de carrière qui se rapproche inexorablement. En fin de contrat en juin 2024 à l'Atlético Madrid, Witsel ne compte cependant pas s'arrêter là, et pourrait même... rester à Madrid, si le club le lui propose.

"Cette année, il n'y a pas de prolongation automatique selon le nombre de matchs joués, non. Mais je me sens très bien ici. La famille se sent bien, les enfants sont à l'école, et moi dans l'équipe", se réjouit Witsel. "Physiquement, je me sens capable de continuer à ce niveau, mais je n'ai pas les clefs en main".

Quoi qu'il en soit, l'ex-Diable prend soin de lui et se sent capable de continuer encore quelques années. "Si tu t'occupes bien de ton physique, il n'y a aucun problème à 34-35 ans. Tu dois juste faire plus attention, avec beaucoup de rigueur, ça oui", concède Axel. "Je récupère le plus vite possible, je mange bien, je dors bien".

Witsel bientôt directeur technique ?

Witsel le sait cependant : il ne jouera "plus pendant 10 ans". "Mais deux ou trois ans comme ça, je peux le faire, oui", assure-t-il. Et puis ? "Directeur sportif. Entraîneur, je ne sais pas, car c'est un job qui demande beaucoup. Je pense plutôt à devenir directeur sportif".

Récemment, Pierre Locht révélait que le Standard ne perdait pas espoir de faire revenir Axel Witsel au bercail. Visiblement, il y aurait encore des chances que cela se fasse sur le terrain, l'ancien chouchou de Sclessin voulant continuer quelques saison de plus ; mais Witsel semble encore ambitieux et il faudra prendre cela en compte. Et si le plus réaliste était un retour dans un rôle de dirigeant sportif... ?