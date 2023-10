Pour retrouver de l'embauche à Schalke 04, Karel Geraerts a dû griller la politesse à deux légendes du football

Licencier son entraîneur en cours de saison revient souvent à devoir le remplaçer par un confrère libre de tout contrat. C'était le cas de Karel Geraerts, mais aussi d'autres entraîneurs prestigieux qui ont également postulé pour rejoindre Schalke 04.

Karel Geraerts a dû trouver le temps long entre son départ de l'Union Saint-Gilloise et son retour sur un banc de touche du côté de Schalke 04. Mais d'autres que lui avaient les dents longues et un CV plutôt attrayant.

Jugez plutôt : outre Geraerts, le club allemand a auditionné Andriy Shevchenko et Ruud Van Nistelrooy. Le premier attend de retrouver un club depuis presque deux ans et son renvoi du Genoa, tandis que le second est libre depuis son départ du PSV en fin de saison dernier.

Malgré ces grands noms du football mondial (et celui de Raul, également évoqué), la direction a choisi Karel Geraerts, pour qui les confrontations face au Hertha Berlin et au Bayer Leverkusen ont dû faire la promotion chez nos voisins teutons.