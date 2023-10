Le Stade Roi Baudouin délaissé ? La Fédération envisage une alternative

Au fil des années, le dossier du Stade Roi Baudouin est devenu de plus en plus épineux pour la Fédération belge de football. Le temple du football belge va-t-il être délaissé pour les matchs de l'équipe nationale ?

C'est en tout ce qui ressort des déclarations de Manu Leroy. Le PDG par intérim de la Fédération s'est expliqué à ce sujet dans les colonnes d'Het Laatste Nieuws.

"Nous n'avons pas de piste concrète pour le moment, non. Il y a d’abord eu l’Eurostadium, qui n’a jamais vu le jour. On a ensuite parlé d'un stade national rénové, mais peut-être a-t-on mis la charrue avant les boeufs", commence Leroy. "Puis le coronavirus est arrivé, ce qui signifie que plus aucun argent (du gouvernement) n'a pu être mis à disposition. Il est presque impossible pour une association de football de rentabiliser un nouveau stade ou une rénovation."

Ainsi, étant donné que le Stade ne devrait pas être rénové, une alternative a été mise sur la table : "Nous aimerions jouer nos matchs à domicile dans des clubs de Flandre, de Wallonie et de Bruxelles. Une sorte de Tour de Belgique. Ce serait le parfait compromis belge."

"Nous voulons donc jouer notre rôle d'association de football pour aider nos clubs à construire leurs stades", a conclu Manu Leroy.

A noter que changement, s'il est acté, ne sera effectif que dans "plusieurs années", précise Het Laatste Nieuws.