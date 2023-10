Honteux : Sifflets et huées lors de la minute de silence en hommage aux victimes

Suite aux récents évènements "en Europe et en Israel", l'UEFA avait communiqué que les matchs internationaux de ce mardi devaient respecter une minute de silence.

Malheureusement, cela n'a pas été accueilli favorablement par certains supporters présents à Wembley lors de la rencontre Angleterre - Italie. Dans certaines vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on peut entendre des sifflets et huées lors de la minute de silence.

England v Italy starts with a silence for those from Uefa nations Israel and Sweden killed in recent days Sadly it's not quite impeccably observed #ENGITA pic.twitter.com/HqCKNw573d

The moment of the minute of silence carried out by UEFA during the England vs. Italy match for Sweden and Israel. This minute was not completed due to the booing, shouting, and loud talking during this imaginary minute.



You cannot deceive the world with lies and deception#Gaza pic.twitter.com/XT0aHnw0Gr