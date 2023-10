Les critiques claires de ce coach de Pro League après le début de saison

Nous en sommes à dix journées de Pro League. Le début de la saison est derrière nous. L'occasion pour le coach de Genk, Wouter Vrancken, de tirer un bilan.

Au début du championnat, Genk a perdu un certain nombre de points contre des clubs à leur portée comme Eupen et Charleroi. Les Limbourgeois ont fait match nul 0-0 à domicile contre Charleroi et se sont inclinés 0-1 contre Eupen. Dans les deux matchs, Genk a dominé en termes de possession de balle et d'occasions.

"Les points dont nous avions besoin pour être en tête, nous aurions dû les gagner lors des premiers matches de la saison. Si je pense aux matches contre Eupen et Charleroi, nous aurions dû prendre tous les points là-bas", a déclaré Wouter Vrancken en conférence de presse.

"Dans ces matches, nous devions être plus efficaces. L'efficacité est une qualité importante dans le football et elle était moins présente au début de la saison", a continué Vrancken. "Dans ce domaine, nous nous améliorons et nous sommes devenus un peu plus efficaces, même s'il y a encore des progrès à faire."

Finalement, Genk n'a perdu qu'un seul autre match. Cependant, il est important de noter que l'équipe a déjà fait six matchs nuls.

"Si vous regardez les meilleurs matchs que nous avons joués, nous n'en avons pas perdu un seul et nous avons été dominants dans tous les cas. Même à dix contre Anderlecht. Au Club Brugge, nous avons été dominants et nous aurions dû marquer plus en première mi-temps."

"Ce n'est pas dû à la qualité des garçons. Nous aurions dû prendre les trois points en début de saison, surtout lors des matches à domicile, avec un peu plus d'efficacité."