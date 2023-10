La (très) longue absence de Neymar est confirmée : fin de saison pour le Brésilien

Le désastre pour Neymar. Contre l'Uruguay cette semaine, le Brésilien s'est déchiré le ligament croisé antérieur de son genou gauche. Sa saison est terminée, sa longue absence est connue.

La superstar brésilienne a quitté la pelouse juste avant la pause, sur civière, lors de la rencontre de qualification pour la prochaine Coupe du Monde entre l'Uruguay et le Brésil.

Après un duel avec De La Cruz, Neymar est resté au sol, se tordant de douleur. L'inquiétude était élevée, les examens ont confirmé le désastre : le nouveau joueur d'Al-Hilal souffre d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche et du ménisque.

Dans les prochains jours, Neymar passera sur le billard puis entamera sa rééducation, qui devrait durer entre sept et huit mois. "C'est un moment très triste, peut-être le pire moment de ma vie. Je sais que je suis fort, mais j'ai cette fois besoin du soutien de mes amis et de ma famille. C'est difficile de se blesser, se faire opérer et devoir tout recommencer quatre mois plus tard" a brièvement déclaré Neymar après sa blessure.