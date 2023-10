Un joueur du Bayern expulsé d'Allemagne ?

Noussair Mazraoui n'est pas apparu à l'entraînement du Bayern Munich jeudi, selon BILD. Cela alimente les rumeurs selon lesquelles le défenseur latéral droit, tout comme l'attaquant de FSV Mainz 05 Anwar El Ghazi, aurait été suspendu temporairement.

Sur Instagram, Mazraoui a pris position en faveur des Palestiniens dans le conflit entre Israël et le Hamas, tout comme El Ghazi et le défenseur de l'OGC Nice Youcef Atal. El Ghazi et Atal ont été suspendus temporairement par leur employeur, mais Mazraoui aurait été convoqué pour des explications par le Bayern Munich. Mercredi, il aurait eu une réunion au siège du Bayern avec la direction du club.

Selon BILD, une simple réunion pourrait ne pas avoir été suffisante. Mazraoui était absent de l'entraînement jeudi. Le Bayern n'a pas encore émis de déclaration officielle, mais selon les informations disponibles, les déclarations de l'ancien joueur de l'Ajax pourraient avoir d'autres conséquences. Le club bavarois gère la situation avec une grande prudence, notamment en raison du fait que le gardien de but Daniel Peretz est originaire d'Israël.

En Allemagne, les critiques à l'égard de Mazraoui sont sévères. Le député Johannes Steiniger a même appelé à l'expulsion du Marocain du pays.