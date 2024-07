Vincent Kompany proche de perdre un joueur important au Bayern ?

Vincent Kompany aura la lourde tâche de faire relever la tête au Bayern de Munich après une saison très compliquée.

Le coach belge pourrait perdre plusieurs joueurs très importants. Notamment Matthijs De Ligt. Noussair Mazraoui, lui, se dirige vers un départ.

Selon les informations de Sky Sports, un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un transfert du latéral international marocain.

Le transfert serait évalué aux alentours des 15,5 millions d'euros. Un bonus de 4 millions d'euros est évoqué.

Un accord de principe entre Mazraoui et West Ham aurait également été trouvé. A noter que Manchester United serait également sur le coup.

🚨⚒️ EXCL | FC Bayern and West Ham have reached an agreement to sign Noussair #Mazraoui!



▫️Transfer fee: €15,5 + €4m add-ons

▫️There’s also a verbal agreement in principle between #WHUFC and Mazraoui …



But it’s not a done deal yet as important financial details about the… pic.twitter.com/cCjSqPkkiA