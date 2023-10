Lucas Noubi et Ibe Hautekiet, les oubliés de Carl Hoefkens ?

La défense du Standard tourne bien depuis le début de la saison et il est difficile d'y faire des adaptations. Lucas Noubi et Ibe Hautekiet restent donc un Challenger Pro League, "un niveau qu'il ne faut pas sous-estimer", selon Carl Hoefkens.

Juste avant la trêve internationale, Lucas Noubi a souffert d'une légère blessure et a manqué le déplacement du SL16 FC à Lommel. Après quelques bonnes apparitions la saison dernière, on pouvait s'attendre à ce que le défenseur de 18 ans reçoive de plus en plus de minutes au sein de l'effectif liégeois.

Sauf que le trio Merveille Bokadi, Zinho Vanheusden et Nathan Ngoy fonctionne bien, et que Lucas Noubi n'a pas vraiment droit au chapitre. 9 minutes à Courtrai, et c'est tout depuis le début de la saison. La situation est la même pour Ibe Hautekiet, qui ne peut même pas se targuer d'être monté au jeu avec les A. Blessé en début de saison, l'ancien du Club NXT revient progressivement dans le noyau de Joseph Laumann.

"Ce sont des moments pour apprendre. Ils ne doivent pas oublier qu'ils sont en deuxième division, dans le niveau professionnel. Ils doivent être contents d'être là, contents quand je les sélectionne avec les A, mais je ne peux malheureusement pas reprendre tout le monde" a déclaré Carl Hoefkens en conférence de presse, ce vendredi.

© photonews

Pendant la semaine, les deux jeunes défenseurs ont de qui tenir. Un produit du club, qui vient d'être appelé pour la deuxième fois en équipe nationale, après une période très difficile et dix matchs seulement depuis son retour.

"Zinho est le patron de l'une des meilleures défenses de Belgique. Il a eu des blessures, comme d'autres, mais il a largement le talent pour rejoindre la sélection. Ce n'était pas important qu'il reçoive du temps de jeu, l'expérience était le principal. J'ai lu que cela faisait dix ans que le Standard n'avait plus eu deux Diables Rouges, on doit aussi avoir cette ambition" a-t-il conclu.

Les deux joueurs font donc leur retour dans le noyau de Joseph Laumann pour le Clasico des jeunes, contre le RSCA Futures.