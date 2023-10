"Je n'ai jamais été aussi choqué" : les dessous d'une première saison mouvementée pour Dante Vanzeir en MLS

Dante Vanzeir s'attendait sans doute à vivre une meilleure première saison aux New York Red Bulls. Ces derniers lui ont beaucoup appris.

Un scandale dès ses premiers matchs, une blessure mettant un terme prématuré à une saison riche de deux petits buts : Dante Vanzeir aurait pu rêver mieux pour ses premiers pas en MLS. A l'occasion de la fin de la phase régulière, le Limbourgeois est revenu sur l'agitation autour de lui ces derniers mois.

L'ancien de l'Union Saint-Gilloise est toujours aussi surpris de voir l'ampleur prise par ses mots maladroits : "Je n’avais rien voulu dire de raciste, mais en attendant, je comprends que ce n’est pas acceptable. C’était aussi en partie à cause du néerlandais. Parfois, je traduisais littéralement pour taquiner mes coéquipiers en les traitant de singes stupides. Mais bien sûr, je comprends que mes paroles avaient aussi une charge différente et pourrie, et j’ai dû l’apprendre à la dure" déclare-t-il au Nieuwsblad.

Vanzeir regrette que l'on le juge de cette manière sans connaître tous les éléments mais se fait à la situation : "Parfois, on me siffle aussi. En même temps, j’ai de la chance que le football soit un petit sport ici et que personne ne me reconnaisse dans la rue" poursuit-il. Le Diable Rouge soigne actuellement ses problèmes de dos pour repartir sur de meilleures bases la saison prochaine avec les New York Red Bulls.