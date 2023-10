Le Racing Genk rend un vibrant hommage à une icône du club, décédée à 33 ans

Anele Ngcongca est décédé d'un accident de voiture à l'âge de 33 ans. Le Racing Genk lui a rendu un vibrant hommage.

Anele Ngcongca est décédé il y a presque trois ans, à l'âge de 33 ans, d'un accident de voiture. Immédiatement, le club limbourgeois a annoncé qu'il n'offrirait plus jamais le numéro 16 à un autre joueur. 16, le numéro qu'Anele portait.

"23 novembre 2020. Un jour où le football est devenu un sujet secondaire en raison de la mort tragique d'Anele Ngcongca. Anele est arrivé à Genk à l'âge de 19 ans en tant que talentueux sud-Africain et a quitté le nid limbourgeois huit ans plus tard en tant que légende. En tant que titulaire incontesté et en partie même en tant que capitaine joyeux, Anele faisait partie de notre équipe qui a remporté la Coupe de Belgique en 2009 et 2013, et a conquis le titre en 2011", peut-on lire sur le site du KRC Genk.

"Au total, 'Jongie' a défendu nos couleurs 279 fois. Seul Thomas Buffel a réussi à collectionner plus de sélections à Genk. Chaque fois avec la même passion pour le football, parfois en dansant. Même s'il pouvait jouer le jeu - dans une manière philosophique - et aussi mettre les choses en perspective. Il n'a jamais eu à nous montrer que cela deviendrait si relatif en ce jour noir. Nous nous souviendrons toujours de lui comme d'un grand joueur, d'une personne merveilleuse et d'un très grand Genkie", poursuit le club.

"Anele aurait eu 36 ans le 21 octobre. En souvenir, son maillot qu'il portait lors du match pour le titre en 2011 sera exposé dans les buts à partir d'aujourd'hui. Vous êtes invités à venir honorer l'icône de notre club. "