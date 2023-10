Un jeune belge de la Juventus va rejoindre l'équipe première définitivement !

Titulaire avec les jeunes et membre de l'équipe B qui évolue en Série C, Joseph Nonge Boende va passer un cap et intégrer l'équipe première, a annoncé Massimiliano Allegri en conférence de presse.

Plusieurs jeunes Belges font partie de l'école de jeunes de la Juventus et certains ne sont pas loin de frapper à la porte de l'équipe première. C'est notamment le cas de Joseph Nonge Boende, milieu de terrain de 18 ans et international U19, qui joue une grande partie des matchs avec les jeunes de la Juventus et qui fait aussi partie de l'équipe B de la Vieille Dame, qui évolue en Série C. Mais son statut devrait changer très bientôt. En conférence de presse, Massimiliano Allegri a annoncé que le Diablotin devrait bientôt fouler la même pelouse que les A. "Il va monter définitivement en équipe première." Une courte phrase, mais remplie de sens. Joseph Nonge Boende va devenir un joueur de l'équipe A de la Juventus.