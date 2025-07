Les choses sérieuses arrivent pour Adriano Bertaccini, héros de son probable dernier match : "Il va sûrement partir"

Entré sur la pelouse à l'heure de jeu, Adriano Bertaccini a inscrit un but et délivré une passe décisive pour son probable dernier match au Stayen. Les clubs intéressés doivent désormais transmettre une offre à Saint-Trond très prochainement.

"Je ne ressens que du bonheur. Dans ma tête, je savais que c'était peut-être mon dernier match ici. Dans le football, tout peut aller très vite, on ne sait jamais." Au micro de DAZN, Adriano Bertaccini n'a pas tourné autour du pot après sa prestation décisive dans la victoire de Saint-Trond face à La Gantoise.

Auteur d'un but somptueux et d'une passe décisive après son entrée en jeu à l'heure de jeu, le co-meilleur buteur du championnat la saison dernière n'a pas caché la possibilité d'un départ vers l'étranger. En zone mixte, son coéquipier Rein Van Helden non plus. "C'est bien qu'il puisse continuer à performer comme ça, car ce n'est pas évident quand vous êtes en négociations pour un transfert. Oui, je pense qu'il va partir", a-t-il précisé.

Tout Saint-Trond s'attend à un départ d'Adriano Bertaccini

L'ancien avant-centre de Thes Sport et du RFC Liège est courtisé par Southampton, Norwich et Coventry, en Championship, ainsi que par Los Angeles FC, New York City et le Real Salt Lake, en MLS. Le Sporting d'Anderlecht est aussi dans la course, mais il semble peu probable que les Mauves offrent les cinq à six millions d'euros réclamés par Saint-Trond. Les six clubs étrangers n'ont cependant pas encore transmis d'offre officielle, attendue dans les prochains jours.

"Ce sera probablement encore plus difficile de le garder après ce soir", souriait Wouter Vrancken en conférence de presse. "Nous avons discuté de sa situation et c'était la meilleure décision qu'il commence sur le banc, y compris pour lui. Sa montée au jeu a cependant montré qu'il était toujours concentré sur Saint-Trond."

Après la rencontre, Ivan Leko a également déclaré que son équipe de La Gantoise aurait bien besoin d'un attaquant comme Bertaccini, pour profiter de sa créativité et de sa vitesse dans les espaces. Le natif de Charleroi devrait néanmoins bien se diriger vers l'étranger, sauf si les Buffalos venaient à formuler une offre intéressante, ce qui ne semble pas être dans les plans.