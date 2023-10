Un Diable Rouge surprend par ses projets d'après-carrière : "J'aimerais être directeur sportif"

Les joueurs ne songent pas toujours à ce qu'ils vont faire de leur après-carrière. Ce n'est pas le cas de Thorgan Hazard, qui a visiblement déjà bien réfléchi à la question.

A 30 ans, on ne peut pas encore dire que Thorgan Hazard soit tout proche de raccrocher les crampons, même si son départ de Dortmund et son absence du noyau des Diables Rouges confirme qu'il n'évolue plus à son meilleur niveau.

Sous contrat jusqu'en 2026 avec Anderlecht, cela ne l'empêche pas de songer à la suite. Dans une interview accordée à la Dernière Heure, il explique : "J’espère encore jouer plusieurs années. Tout est une question d’envie et de physique. Je suis content d’être rentré en Belgique et je ne pense pas que je retournerai à l’étranger. Mais comme j’ai dit : il ne faut jamais dire jamais".

A plus long terme, le Louvièrois a également un projet très clair de reconversion : "Je ne serai pas entraîneur mais j’aimerais être directeur sportif. Je suis mon propre agent depuis ma période à Mönchengladbach et je suis souvent en contact avec les directeurs sportifs ou les coachs. Mon prêt au PSV, je l’ai réglé directement avec Ruud van Nistelrooy. En Allemagne, les directeurs sportifs sont sur le banc avec le staff et ils donnent des consignes" explique-t-il. Avec les nouveaux enfants Hazard en pleine croissance, la fratrie n'a peut-être pas fini de régner sur le football belge.