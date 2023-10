Hans Vanaken pointé du doigt par une ancienne légende du Club

Le début de saison du Club de Bruges est une catastrophe et une ancienne gloire du club tire sur Hans Vanaken.

Les choses ne vont pas bien pour le Club Bruges. Avec 16 points sur 33, Ronny Deila et son équipe ne peuvent être satisfaits. Lorenzo Staelens déplore surtout le manque de mentalité gagnante au sein de l'équipe.

"Je vois de la résignation et beaucoup trop peu de mentalité gagnante", a déclaré Staelens sur Sporza. "Lors du penalty manqué par Andreas Skov Olsen, on n'a même pas vu de déception, pour ainsi dire. Hans Vanaken a dit que le Club aurait aussi bien pu avoir 24 ou 25 points. C'est peut-être vrai, mais même ce nombre ne serait pas suffisant pour le Club. En tant que capitaine, il pourrait être un peu plus dur."

Staelens voit cela comme un problème structurel. "Avant, nous avions des personnalités comme Jan Ceulemans et Franky Van der Elst. Si les choses ne se passaient pas bien, ils remettaient les pendules à l'heure. Je ne vois pas Vanaken faire cela. Il n'est pas du genre à pousser les autres et à les amener à de meilleures performances."