Bilal El Khannouss a choisi de ne pas représenter la Belgique, il explique pourquoi

A Genk, Bilal El Khannouss ne cesse de grandir. Le jeune milieu de terrain de 19 ans né dans le Brabant Flamand a décidé de porter les couleurs de la sélection du Maroc.

Considéré comme un très grand talent, Bilal El Khannouss prouve chaque semaine sur les terrains de Pro League que son avenir pourrait être radieux.

Sélectionné la saison dernière chez les A du Maroc, pour lesquels il a porté les couleurs lors du Mondial 2022, le jeune Genkois a expliqué dans une interview à Eleven/DAZN pourquoi il a décidé de ne pas représenter son pays natal sur la scène internationale.

"C'était un choix facile. J'ai écouté mon cœur. Il m'a dit de choisir le Maroc. Mes grands-parents sont venus ici (en Belgique) du Maroc. Ils ont tout fait pour moi et ma famille. Je voulais leur rendre quelque chose en jouant pour l'équipe nationale marocaine. Je suis très fier d’être international marocain et demi-finaliste d’une Coupe du monde. Très peu de gens peuvent en dire autant", a déclaré le jeune milieu de terrain.

El Khannouss a pourtant porté le maillot des jeunes de la Belgique jusqu'aux U18. "C'était une sensation étrange. La Belgique m'a tout donné. Je suis aussi allé à l'école ici. Dans les séries de jeunes, j'ai également joué pour l'équipe nationale belge. Je me sens certainement belge aussi et je suis reconnaissant pour tout. Mais à un certain âge, il faut faire un choix, et pour moi ce choix s’est porté sur le Maroc."