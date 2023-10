Comment Romelu Lukaku a "fait le mort" auprès du vestiaire de l'Inter Milan cet été

Ce dimanche, c'est le grand jour pour Romelu Lukaku : le retour à l'Inter Milan, sous le maillot de l'AS Rome. Il ne sera bien accueilli par à peu près personne.

La Gazzetta dello Sport en fait sa une ce mercredi : le retour de Romelu Lukaku au Stade Giuseppe Meazza dimanche prochain ne se fera pas sans heurts. On le sait : les ultras de l'Inter Milan ont promis l'enfer au Diable Rouge, avec la distribution de dizaines de milliers de sifflets qui se feront entendre à chaque touche de balle.

Par ses flirts avec la Juventus et l'AC Milan pendant que l'Inter remuait ciel et terre pour obtenir un accord avec Chelsea, Lukaku s'est mis tout un stade à dos, mais aussi la direction intériste... et ses anciens équipiers. La Gazzetta donne ainsi plus de détails concernant la rupture de confiance entre Romelu et le vestiaire milanais.

Quand Lukaku fait le mort

"Lors des heures décisives des négociations entre l'Inter et Chelsea, tout le monde essayait de contacter Romelu et personne n'y parvenait", lit-on. "Ni via WhatsApp, ni via email, ni via appels téléphoniques". Le Diable Rouge aurait fait le mort, y compris auprès de son "frère" Lautaro Martinez, affirme le célèbre journal aux pages roses.

"On s'était déjà posé des questions quand Lukaku n'a pas été au mariage de son ami Dimarco (24 juin), mais à partir de mi-juillet, tout le vestiaire lui tournera le dos de manière claire", lit-on encore. C'est même le vestiaire qui, quand l'attaquant aux 78 buts sous le maillot Nerazzuro a voulu faire amende honorable, aurait fait savoir à la direction que le divorce était complet.

Les "patrons" du vestiaire, Barella, Dimarco, Martinez, Bastoni - tous étaient d'accord : un retour de Lukaku était impensable. On sera donc attentif, dimanche, à l'attitude des joueurs de l'Inter Milan envers leur ancien coéquipier...