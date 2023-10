La nouvelle humiliation du Stade Roi Baudouin

Le Stade Roi Baudouin ne figure pas parmi les enceintes envisagées pour le Mondial 2027. On lui préfère un stade... qui n'existe même pas encore.

Le football belge a levé avec fierté le voile sur un secret de polichinelle : la candidature commune à l'organisation de la Coupe du Monde féminine 2027, en collaboration avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Quatre stades belges sont candidats pour accueillir des rencontres du Mondial : le Lotto Park, la Ghelamco Arena, la Cegeka Arena et... la Zebrarena, de Charleroi.

Quand les noms ont été annoncés, il a fallu y regarder à deux fois pour comprendre que non, ce n'était pas le Mambourg qui se proposait d'accueillir des matchs internationaux, ce qui aurait rappelé des souvenirs à ceux qui, il y a 23 ans, ont pu assister à Yougoslavie-Slovénie, Angleterre-Allemagne ou Angleterre-Roumanie au Stade du Pays de Charleroi.

C'est bien le futur stade du Sporting Charleroi qui est cité. Un stade qu'on s'attend à voir jaillir de terre pour 2025, afin que les Zèbres débutent la saison 2026-2027 dans leur nouvel écrin, à en croire Sudpresse. "Même si certains viseraient plutôt la saison suivante", précisent nos confrères ; auquel cas, le Mondial 2027 ferait office d'inauguration officielle.

Le Stade Roi Baudouin, proche du cas désespéré

L'autre constat, c'est que pour représenter Bruxelles, le football belge a préféré faire confiance au Lotto Park du RSC Anderlecht plutôt qu'à une éventuelle rénovation du Stade Roi Baudouin, dont tous les projets sont au point mort. On ne parle pas des légères rénovations qui se sont tenues en début d'année 2023 (et qui ne donnent franchement pas une impression de neuf), mais bien d'un ravalement de façade qui mettrait le stade national aux normes de la FIFA.

"L'échevin des Sports de la Ville de Bruxelles Benoit Hellings confirme que faute d'investissements du fédéral et de la Région, il est impossible de mettre le stade aux normes dans un délai raisonnable", lit-on dans le communiqué Belga annonçant la nouvelle. Après le ridicule de l'Euro 2020, qui a eu lieu partout en Europe... sauf dans sa capitale, l'enceinte des Red Flames, qui seraient pays-hôte, ne sera pas disponible pour la Coupe du Monde 2027.

On en est donc là : les organisateurs ont préféré parier sur le fait que la future Zebrarena verrait le jour dans les temps, et ce alors que le timing est serré, plutôt que sur un éventuel projet de rénovation et un accord enfin trouvé au niveau du fédéral et de la Région pour sortir le Stade Roi Baudouin de son marasme. Déprimant...