Mis sur le banc par Jérémy Doku, il n'est pas lâché par Pep Guardiola

Jack Grealish est désormais le n°2 à son poste derrière Jérémy Doku. Mais Pep Guardiola l'a rassuré en conférence de presse, tout en lui envoyant un message.

Qu'adviendra-t-il de Jack Grealish (28 ans) à Manchester City ? L'Anglais n'a plus été titulaire en Premier League depuis le mois d'août, et pourrait encore débuter sur le banc ce soir face aux Young Boys de Berne.

Mis sous pression par Jérémy Doku, Grealish a du mal à retrouver sa forme cette saison, mais Pep Guardiola n'a aucune crainte à son sujet. "Je n'ai aucun doute concernant les qualités de Jack Grealish et ce qu'il nous a apportés depuis son arrivée. Il a débuté la saison un peu tard, mais quand il a commencé, il a eu un gros impact avant sa blessure".

Grealish doit désormais enchaîner, car City ne peut pas se permettre de l'attendre. "Son corps a besoin de rythme. Nous avons besoin de lui et il est totalement concentré sur son retour. Tout le monde sait qu'il a de la concurrence et qu'il doit "se battre" contre ses équipiers, ce qui est un peu étrange", concède Guardiola via Manchester Evening News.

"Je suis calme et confiant, nous avons hâte qu'il revienne en bonne forme. Il doit donc continuer à s'entraîner et retrouver ce rythme, mais il y parviendra", conclut l'entraîneur catalan. Et à ce moment-là, Jérémy Doku aura un solide concurrent dans les pattes.