Cameron Puertas a sonné la révolte des siens : "C'est dans notre ADN"

Ce jeudi face au LASK Linz, l'Union Saint-Gilloise aura longtemps buté, avant d'émerger en toute fin de match.

Puertas a montré à l'Union la marche à suivre, marquant le but égalisateur sur penalty. Le milieu de terrain de l'USG regrettait la très mauvaise première mi-temps proposée ce jeudi soir.

"Le LASK mettait beaucoup d'intensité dans les duels. Ils sont bien rentrés dans le match, ce qui n'a été notre cas. On a encaissé sur des erreurs individuelles, des bêtes pertes de balle évitable. Ce qu'on doit retenir, c'est comment on est revenus en seconde mi-temps, comment on est allés chercher cette victoire avec les tripes."

En fin de match, Puertas a été décisif, marquant le but égalisateur et donnant l'assist de la victoire à Burgess. "Je voulais me racheter de mon erreur en première mi-temps. Je n'ai pas hésité une seconde."

L'Union a réalisé un grand pas en vue de passer l'hiver européen, peu importe la manière. "C'était important d'aller chercher cette victoire. On aura un déplacement compliqué à LASK. On ne va pas commencer à calculer maintenant, il reste trois matchs, on va essayer d'aller chercher le plus de points possible."

Une victoire à l'arraché, comme l'Union nous en a déjà fait vivre plusieurs ces dernières années. "C'est dans l'ADN de l'Union : ne jamais rien lâcher. Comme le chantent nos supporters !"