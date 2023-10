"Le Maroc plutôt que la Belgique ? Ce n'était pas un choix difficile"

A 19 ans, Bilal El Khannouss confirme tout le potentiel entrevu en lui la saison passée. Avec les responsabilités qui vont avec.

La saison passée était celle de l'éclosion pour Bilal El Khanouss, arrivé comme un ovni en équipe première. Cette saison, le milieu offensif a d'ores et déjà amélioré ses stats avec 3 buts et 2 assists. Très tôt, il a été amené à faire un choix entre la Belgique, son pays natal, et le Maroc, d'où est originaire sa famille.

Dans Eleven Insiders, il explique que la décision s'imposait d'elle-même : "Ce n'était pas un choix difficile, j'ai juste écouté mon cœur. Mon cœur m'a dit : "choisis le Maroc". Mes grands-parents sont venus du Maroc en Belgique, ils ont tout fait pour notre famille donc je voulais leur retourner la faveur en jouant pour l'équipe nationale marocaine. Je suis fier d'être international marocain".

El Khanouss admet quand un étrange sentiment après avoir représenté la Belgique en équipes nationales de jeunes. Notamment lorsqu'il a affronté nos Diables Rouges à la Coupe du Monde avec le Maroc : "C'était un sentiment bizarre car la Belgique m'a tout donné depuis que je suis tout petit. J'ai été à l'école ici, j'ai joué ici et dans les catégories jeunes. Je me sens aussi belge et je suis reconnaissant envers la Belgique mais j'ai dû faire un choix et j'ai choisi le Maroc".

Depuis, la pépite de Genk a grandi au sein du groupe marocain, signant son premier assist lors d'un amical contre le Brésil.