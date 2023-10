Bis repetita pour le RWDM : "On a fait n'importe quoi"

Le RWDM a de nouveau perdu des points en toute fin de match. Alors que les Bruxellois pensaient arracher le point du nul face au STVV, ils ont encaissé dans les ultimes secondes.

Pour le RWDM, ce scénario semble de plus en plus familier. C'est en effet...la 4e fois en 5 journées qu'il se répète. Un véritable problème, que les Molenbeekois devront régler au plus vite.

Theo Defourny, le capitaine du RWDM, était très déçu au coup de sifflet final. "C'est un manque d'intelligence. Il n’y a pas d’autres mots. On fait le plus dur en revenant dans un match compliqué et, encore une fois, on n’apprend pas de nos erreurs des précédentes semaines en perdant encore des points, des matchs. Quand on joue le maintien, on ne peut pas se permettre de faire ça sur plusieurs semaines de suite", relaye Le Soir.

"Si on est stressés pendant le temps additionnel ? "Non, pas spécialement. Ce n’est pas le ressenti sur le terrain. C’est juste qu’on fait n’importe quoi. "On manque de caractère. Mettre un ballon en touche, faire une faute, ça doit arriver, ça fait partie du jeu et on ne le fait pas. Ça nous tue depuis plusieurs semaines. C’est le foot mais c’est difficile parce que cela tombe toujours du mauvais côté pour nous."