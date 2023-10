Lucas Stassin revient sur son départ d'Anderlecht : "Riemer changeait souvent de discours"

Lucas Stassin n'a pas eu d'autre choix que de quitter le RSC Anderlecht cet été. Le jeune attaquant a finalement signé à Westerlo, loin de son club de cœur.

Dans une interview accordée à la RTBF, Lucas Stassin (4 buts et 1 assists cette saison) est revenu sur son départ cet été du RSCA. Il ne semble pas garder un sentiment négatif. Il regrette sûrement de ne pas avoir fait son trou au sein du club où il a évolué de ses 9 à 18 ans.

"Anderlecht disait qu’il voulait me garder, mais le club n’avait pas de projet pour moi. Je ne parle pas d’argent, je parle de projet sportif : moi, je joue toujours pour le plaisir et je souhaitais progresser après ma bonne saison en D1B."

Le jeune attaquant n'a pas réellement reçu sa chance sous Brian Riemer. "Je voulais plus de minutes, j’en parlais avec Brian Riemer : on s’est souvent vus dans son bureau, il ne pouvait rien me promettre… et il changeait souvent de discours sur ce sujet."

"La suite m’a donné raison : quand je vois tous les transferts qui ont été faits entre-temps, je n’aurais sans doute pas joué… En fait, le Sporting voulait que je joue encore une saison en Réserve. Pas de problème : on s’est quitté sans heurts… mais Anderlecht reste ma maison et le club de mon cœur", a poursuivi Stassin. "Je suis un vrai ket de Neerpede, j’y étais chez moi et ça m’a fait mal de partir. Mais c’est la vie…"