"Domenico Tedesco m'a dit qu'il avait un projet pour moi" : nouveau venu chez les Diables, il ne cache pas ses ambitions

Voilà trois rassemblements qu'Olivier Deman est repris avec les Diables. Une confirmation pour le joueur qui évolue désormais en Bundesliga.

Ces derniers mois, la carrière d'Olivier Deman a connu un sacré coup d'accélérateur : alors qu'il terminait la saison au Cercle de Bruges, le piston gauche de 23 ans a joué ses premières minutes chez les Diables, décrochant également un transfert en Allemagne, du côté du Werder Brême.

Ses matchs de Bundesliga ne sont visiblement pas pour déplaire au sélectionneur national : "Domenico Tedesco m’a dit qu’il avait un projet pour moi et il m’a choisi pour m’améliorer. Il m’a même montré des vidéos de ce qu’il attend d’un arrière gauche" dit-il dans La Dernière Heure.

Outre Tedesco, certains Diables ont également montré leur enthousiasme : "Romelu Lukaku m’a très bien reçu et était au courant de mes performances au Cercle de Bruges. Je n’avais aucune idée qu’il savait. Je n’ai jamais eu l’impression qu’il me regardait de haut. Il a même dit en riant que si quelqu'un m'embêtait, je pouvais aller le trouver" rigole Deman. En quatre matchs de Bundesliga, Olivier Deman a déjà marqué son premier but et délivré son premier assist avec le Werder.