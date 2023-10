Six mois après, la délivrance pour Thomas Meunier

Voilà six mois qu'on avait plus vu Thomas Meunier disputer un match officiel. Le Diable Rouge est enfin sur le retour.

La dernière fois que Thomas Meunier s'alignait avec Dortmund, c'était le 15 avril dernier, avec l'équipe réserve. Il était alors sorti sur blessure avant la mi-temps. Aujourd'hui, c'est encore avec la deuxième équipe que Meunier a effectué son retour.

Ces derniers jours, l'Ardennais était tout sourire pour son retour à l'entraînement avec l'équipe première. Mais le chemin est encore long.

Aujourd'hui, Meunier a joué une heure avant de figurer parmi les premiers à céder leur place à l'heure de jeu. Aujourd'hui âgé de 32 ans, l'ancien du PSG et du Club de Bruges est à court de compétition et doit fort logiquement retrouver le rythme. Mais il devra batailler pour retrouver une place de titulaire dans le noyau A : son concurrent Julian Ryerson s'est monté à son avantage avec deux buts en six matchs, dans une équipe de Dortmund toujours invaincue.