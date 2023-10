🎥 Bakayoko et le PSV Eindhoven enfoncent l'Ajax, en crise ; un autre grand talent belge monte au jeu

L'Ajax Amsterdam est lanterne rouge d'Eredivisie, mais un PSV-Ajax reste toujours un match au sommet. Malheureusement pour les Ajacides, l'Ă©cart au classement s'est traduit au score !

Quand la lanterne rouge se déplace au PSV Eindhoven, on s'attend généralement à ce qu'elle reparte avec une valise. Mais cette lanterne rouge restait tout de même l'Ajax Amsterdam, et après 10 minutes, Branco van den Boomen avait même ouvert le score à Eindhoven.

Hirving Lozano remet les deux équipes à égalité, mais l'Ajax paraît décidé à surprendre et mène 1-2 à la mi-temps grâce à un but de Brian Brobbey. En début de seconde période, cependant, le PSV Eindhoven reprend le contrôle du match et ne le lâchera plus : Luuk De Jong et le Belgo-Marocain Ismaël Saibari font 2-2, puis 3-2.

Johan Bakayoko servira ensuite Hirving Lozano pour le 4-2 avant de quitter la pelouse, et le Mexicain ponctuera son gros match par un troisième but (5-2, 72e, score final). Côté Ajax, Mika Godts est rentré au jeu à la 64e et a offert quelques jolis dribbles, sans parvenir à être décisif. Ce n'est que sa seconde entrée au jeu en Eredivisie cette saison.