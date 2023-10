Et si Domenico Tedesco tenait son Tim Krul pour l'Euro 2024 ?

Domenico Tedesco aime créer la surprise. Et si, à l'approche de l'Euro 2024, il en tentait une énorme : emmener un spécialiste des penaltys dans ses bagages ?

L'anecdote est rentrée dans la légende du football. Lors de la Coupe du Monde 2014, en quart de finale face au Costa Rica, Louis Van Gaal tente l'un des coups de poker les plus fous de l'histoire de la compétition : il remplace Jasper Cillessen par Tim Krul à la 121e minute, spécialement pour la séance de tirs au but.

Krul était considéré comme un spécialiste de l'exercice, même si cela ne se voyait pas forcément dans ses statistiques, et Van Gaal l'avait emmené spécialement pour ça. Le gardien de Newcastle United avait sorti deux envois costariciens et propulsé les Pays-Bas en demi-finales.

Davy Roef, l'un des meilleurs... du monde sur penalty

Ces derniers jours, Davy Roef (29 ans) a arrêté trois penalties en deux rencontres. Sans aucun doute, le gardien de La Gantoise est un spécialiste de l'exercice : malgré un temps de jeu parfois limité, il est le 4e gardien ayant arrêté le plus de penalties en Jupiler Pro League depuis 1989.

Avec 11 envois arrêtés en Pro League, Roef est encore devancé par Samy Bossut (20), Fred Herpoel (13) et Silvio Proto (12). Rien ne l'empêche de viser la seconde place du classement à assez court terme, les longues années de service de Bossut à Zulte Waregem l'ayant rendu probablement inaccessible.

Et même à l'échelle mondiale, Davy Roef fait partie des meilleurs : dans sa carrière, tous clubs confondus, il en est à 14 penalties arrêtés sur 36, soit 39% de réussite. C'est un chiffre énorme : le meilleur gardien du monde dans l'exercice, Diego Alves, en a arrêté 28 sur 70, soit 40% (sur un échantillon bien plus grand, bien sûr).

Et les gardiens belges ?

La chance de Domenico Tedesco, c'est que malgré la retraite de Simon Mignolet (qui présente un ratio de 27% de penalties arrêtés en carrière), il lui reste un spécialiste, et que ce spécialiste est le n°1 actuel : Koen Casteels est excellent dans l'exercice. Le gardien de Wolfsbourg a arrêté 18 penalties sur 57 dans sa carrière, soit 31% de réussite.

© photonews

C'est bien meilleur que le ratio de Thibaut Courtois, qui n'est pas forcément à l'aise sur penalty avec un total de 14 sur 66, qu'une fantastique année 2022 a toutefois compensé (5 envois arrêtés l'année passée, dont un en Coupe du Monde devant Alphonso Davies).

Qu'en est-il de l'actuelle doublure de Casteels, à savoir Matz Sels ? Le gardien de Strasbourg compte 12 penalties manqués face à lui sur un total de 51, soit un ratio de 23% qui n'est pas médiocre, et même un peu supérieur à celui de Courtois, mais n'en fait pas du tout un maître en la matière.

Bref : si Domenico Tedesco respecte cette fameuse habitude controversée des sélectionneurs belges depuis Roberto Martinez, à savoir reprendre 4 gardiens de but même dans les grandes compétitions, faire de Davy Roef son "joker" en cas de séance de tirs au but aurait du sens. Après tout, le gardien de La Gantoise a déjà été tout proche du noyau A sous Martinez. On en est cette fois loin, bien sûr...