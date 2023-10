Kevin De Bruyne, très mauvais à l'entraînement à l'époque : "Comme un gamin qui boude"

Kevin De Bruyne est l'un des meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Pourtant, à l'époque, il n'était pas irréprochable, par exemple durant son passage à Chelsea.

Dans le podcast tenu par John Obi Mikel, "The Obi One", l'ancien de Chelsea s'est entretenu avec son ex-équipier John Terry, et tous deux sont revenus sur les passages manqués de Mohamed Salah et Kevin De Bruyne à Londres. Tous deux sont par la suite devenus des stars de Premier League, et Terry a des regrets.

"À aucun moment je n'ai pensé que ces deux-là réaliserait une telle carrière. C'est l'une de mes déceptions en tant que capitaine. J'étais toujours très strict, très sévère, alors qu'ils avaient peut-être plutôt besoin d'un coup de main, d'une discussion", reconnaît l'ancien capitaine de Chelsea. "C'est l'un de mes regrets".

Kevin De Bruyne s'est disputé avec Samuel Eto'o

Cependant, Terry n'est pas le seul "coupable" dans l'histoire, car John Obi Mikel se rappelle d'un Kevin De Bruyne peu appliqué à l'entraînement. "Ce n'était pas le meilleur à l'entraînement. Probablement parce qu'il jouait si peu (9 matchs en tout avec les Blues, nda), il se comportait un peu comme un gamin avec qui on refuse de jouer à la plaine de jeux", révèle le Nigérian, 372 matchs avec Chelsea.

"Il gardait la tête basse, il râlait, il était toujours en colère. Il s'est même disputé avec Samuel Eto'o qui estimait qu'il ne travaillait pas assez", se souvient Obi Mikel. "Aujourd'hui, je le vois jouer et je me demande s'il s'agit de la même personne".