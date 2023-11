Obbi Oularé a-t-il... truqué le tirage de la Coupe de Belgique ? L'attaquant du Lierse revient sur la situation

Obbi Oularé a réalisé le tirage au sort des 1/16es de finale de Coupe de Belgique. L'attaquant a donné à son équipe du Lierse le tirage dont il rêvait, contre l'Antwerp.

Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique reste à ce jour un mystère. Il a été réalisé par Obbi Oularé, attaquant du Lierse, qui avait déclaré vouloir recevoir l'Antwerp dans ce premier tour. C'est exactement ce que l'attaquant a tiré au sort.

"Il y a eu beaucoup de spéculations. Que les balles n’ont pas été secouées volontairement. Ou que c'étaient des boules chaudes. Mais je tiens à souligner une fois de plus que tout s’est déroulé parfaitement en toute légalité" déclare Oularé auprès du podcasteur Gilles Mbiye-Beya.

L'attaquant a préféré recevoir le Great Old plutôt que Bruges, Anderlecht ou le Standard. "Parce que j’ai tellement apprécié mon année au Bosuil. C'était la première saison en 1A. Les nouvelles tribunes n'étaient pas encore là et nous nous sommes douchés dans le conteneur derrière le but, mais nous avions un très bon groupe. C'est dommage que je n'aie pas pu rester là-bas, surtout quand on voit où se trouve le club actuellement"