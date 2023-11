Un ancien Diable Rouge contredit Vincent Kompany et détruit un joueur d'Anderlecht

Pendant son passage à Anderlecht, Vincent Kompany a longtemps vanté les mérites de Kristian Arnstad. Il semble être le seul...

Le RSC Anderlecht a recruté cet été de nombreux joueurs expérimentés. En conséquence, les places dans l’équipe première sont devenues extrêmement chères.

L'un des joueurs qui en paie le prix fort est Kristian Arnstad. Il a délivré une passe décisive contre OHL, mais les points d'interrogation demeurent.

Wesley Sonck a également peu de confiance dans le joueur pourtant vanté à de multiples reprises par Vincent Kompany. "Je suis complètement en désaccord avec Vincent sur certains sujets", a déclaré cette semaine Wesley Sonck dans le podcast Extra-Time." Sonck ne comprend pas pourquoi Arnstad continue d'avoir des opportunités avec les Mauves.

« Je le connais depuis des années et je me pose toujours la question : que voient-ils spécifiquement chez ce garçon ? Je suis aussi entraîneur et je recherche aussi certaines choses chez un joueur. Je vois aussi qu'il a de la qualité balle au pied. Mais je vois aussi beaucoup de défauts dans le football moderne. Il n'est pas assez fort physiquement ! », conclut Sonck.