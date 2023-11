Moment historique pour Meux : "Un peu comme le but de Chadli contre le Japon !"

Face à l'Union Saint-Gilloise, Meux savait que ses chances de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de Belgique étaient infimes. Les Namurois ont pourtant crânement joué le coup, et se sont offert un moment inoubliable, égalisant sur le terrain du leader de Pro League.

Meux aura vécu un véritable ascenseur émotionnel ce mercredi. Après leur égalisation sur un superbe but, ils ont encaissé le 2-1 quelques secondes plus tard.

Antoine Boreux, le capitaine de Meux, n'oubliera jamais ce moment. "On a essayé de bien défendre en bloc, on savait qu'on n'allait pas venir faire le jeu ici. On voulait prendre du plaisir et retarder l'échéance le plus longtemps possible, comme l'an dernier à Saint-Trond. Nous les avons un peu repoussés dans leurs derniers retranchements, même si leur victoire est évidemment méritée", a-t-il expliqué au micro de la RTBF.

"Le scénario est différent, puisqu'on a pris un but plus rapidement que l'an passé, mais ici, on en a mis un !", a continé Boreux, comparant le but inscrit par les Meutis à celui des Diables face au Japon, en 8e de finale de la Coupe du monde 2018.

"On a marqué un beau but, un peu à l'image du fameux but de Nacer Chadli lors de Belgique - Japon... Je n'ai juste pas entendu 'Je l'ai dit bordel' ! C'est sûr que ça fait plaisir, marquer ici ce sont de belles sensations."