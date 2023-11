Yaya Touré explique son départ surprise et rend hommage au Standard

Après ses quelques mois en tant qu'adjoint au sein du staff liégeois, Yaya Touré a donc décidé de rejoindre son ancien mentor Roberto Mancini à la tête de l'Arabie Saoudite.

”Même si cela fut court, les souvenirs positifs de mon passage au Standard de Liège ne me quitteront jamais - J'ai désormais un lien spécial avec ce grand club", a écrit Touré sur X (ex-Twitter).

"Les fans sont incroyables. Leur passion pour leur club est incroyable. Ils m’ont accueilli dans leur club et je leur en suis reconnaissant", a déclaré l'Ivoirien.

Although it was short, positive memories of my time at Standard Liege will never leave me - I now have a special bond with this great club.



The fans are incredible. Their passion for their club is unbelievable. They welcomed me into their club and I am thankful to them for this pic.twitter.com/OausGco8MQ