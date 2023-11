Le hold up à la dernière seconde du Barça contre la Sociedad

Le Barça a été dominé, mais le Barça s'est imposé, samedi soir sur la pelouse de la Real Sociedad. Grâce à un but inscrit à la toute dernière seconde du temps additionnel.

Une semaine après un Clasico perdu dans le temps additionnel, le Barça a retrouvé le sourire et le chemin de la victoire en Liga, samedi soir, au Pays Basque.

Les Blaugrana ont pourtant vécu une soirée très difficile face à une séduisante équipe de la Real Sociedad. Plus incisifs et plus inspirés, les Basques ont dominé les Catalans pendant une grande partie de la rencontre. Mais le Barça a pu compter sur un excellent Marc-André ter Stegen pour rester dans la rencontre.

Araujo délivre le Barça

Auteur de plusieurs parades décisives, le portier allemand a d'ailleurs été élu homme du match. Et le Barça a même réussi à empocher les trois points, grâce à un but inscrit en toute fin de temps additionnel, par Araujo (0-1).

Grâce à ce succès, l'équipe de Xavi revient à un point du Real, qui affronte le Rayo dimanche, et à quatre points du surprenant leader, le Girona FC, qui s'est imposé à Osasuna dans l'après-midi (2-4).